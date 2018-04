Justiça adia decisão sobre Luiz Antônio no Flamengo

RIO - Foi realizada nesta quarta-feira, na 16ª vara do Tribunal Regional do Trabalho do Rio, a primeira audiência referente à ação que o jogador Luiz Antônio moveu contra o Flamengo. O volante acionou o clube na Justiça no fim do ano passado pedindo a quebra de seu contrato, que vai até 2016, com a alegação de que não estava recebendo os seus vencimentos devidamente.

Após a reunião realizada nesta, as partes não chegaram a um acordo. Por isso, a decisão sobre o caso envolvendo as partes foi adiada para 2 de setembro, quando haverá uma nova audiência. O Flamengo alega estar em dia em relação aos pagamentos a Luiz Antônio.

Enquanto dura o impasse, Luiz Antônio não poderá se transferir para outro clube e até agora não se apresentou ao Flamengo para a realização da pré-temporada. O jogador, de 22 anos, foi revelado no clube da Gávea e ao lado de Elias e Hernane se tornou um dos destaques da equipe na conquista do tricampeonato da Copa do Brasil, em 2013.