Justiça adia julgamento de Euller A diretoria do Vasco aguarda a decisão da Federação de Futebol do Rio (Ferj) sobre o local do clássico contra o Botafogo, domingo, pelo Campeonato Estadual. O presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio (Suderj), Francisco de Carvalho, já deixou claro que não há condições de a partida ser disputada no Maracanã. A tendência é a de que o jogo seja transferido para São Januário. Enquanto o estádio não é escolhido, a diretoria do Vasco trabalha para adiar o julgamento do processo movido pelo atacante Euller. Hoje, o jogador chegou na 21° Vara do Trabalho e teve uma surpresa. O clube indicou o advogado Sílvio da Cruz, que nunca o havia representado para comparecer na audiência. Ele é cunhado da juíza Leidir Kling, que julga o processo. Por cauda disso, a magistrada não pode prosseguir e pediu seu afastamento do caso. Com isso, a diretoria vascaína ganha tempo para estudar uma melhor defesa. Sem contar que o adiamento atrapalha os planos de Euller, já que a opção pelo mês de janeiro era para aproveitar as férias dos jogador. "Ficamos surpreendidos com este expediente fraudulento utilizado pelo Vasco para ganhar tempo", afirmou o advogado do atleta, Luís Roberto Leven Siano. "Estamos entrando com uma representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra este advogado e esta juíza. Euller cobra o pagamento de quatro meses de salários atrasados - cerca de R$ 1,8 milhões - além de direitos trabalhistas. O jogador embarca para o Japão no fim do mês, para se reintegrar ao grupo do Kashima Antlers, seu clube atual.