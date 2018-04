Justiça afasta Sérgio Carnielli da presidência da Ponte Preta

CAMPINAS - Assim como aconteceu com o rival Guarani, a Ponte Preta também teve seu presidente afastado. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o afastamento de Sérgio Carnielli da presidência da Ponte Preta até que se apure supostas irregularidades na prestação de contas do clube nos balanços patrimoniais de 2006 a 2008. A decisão do juiz Renato Siqueira de Pretto foi em primeira instância, ou seja, ainda cabe recurso.

Segundo o Tribunal, a empresa Assessora - Assessores e Auditoria S/S, contratada para auditar as contas do clube, não poderia exercer a função, pois um seu sócio-diretor, Vanderlei de Araújo, também é conselheiro ativo da Ponte e era um dos integrantes da “Comissão Pró-construção da Arena Ponte Preta”. De acordo com a legislação, toda auditoria precisa ser feita por uma empresa independente, sem qualquer vínculo com o clube em questão.

No despacho, poucos dias após o time garantir acesso à Série A do Brasileirão, o juiz destacou o aumento das dívidas do clube durante a gestão de Carnielli, que superar a marca dos R$ 72 milhões, e classificou como "irreparável" o dano aos cofres da Ponte Preta. Quem assume a presidência do clube, durante o afastamento de Carnielli, é o primeiro vice-presidente, Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho.

Em entrevista coletiva, Carnielli elogiou o trabalho da empresa de auditoria e reconheceu a existência da dívida, mas negou que esteja no nome do clube. "A dívida está 100% em nome de Sérgio Carnielli. Minha empresa não tem mais nada a ver com a Ponte Preta. A dívida existe, é comigo e não tenho pressa para receber”, afirmou.

PLEITO

O afastamento de Carnielli acontece poucos dias antes da eleição para presidente da Ponte Preta, marcada para a próxima segunda-feira, mas não impede a reeleição do dirigente. O candidato da oposição é Lauro de Moraes Filho, que passou pelo comando do clube durante as décadas de 70 e 80. Se sair vencedor da eleição, Carnielli só poderá assumir após decisão da Justiça.