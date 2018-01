Justiça alemã ordena prisão de árbitro A Justiça da Alemanha ordenou neste sábado a prisão do árbitro Robert Hoyzer, principal acusado no escândalo de manipulação de resultados no futebol alemão. Segundo as autoridades, a ordem foi emitida por ?existir um perigo iminente? de que Hoyzer deixe o país em fuga.