Justiça argentina condena Maradona Maradona paga até pelo que não fez. Nesta quinta-feira, ele foi condenado na Argentina, junto com um amigo, a indenizar em US$ 12 mil três pessoas que ficaram feridas em acidente de trânsito ocorrido em 1998. O ex-jogador não estava nem perto do local, mas foi penalizado porque o carro dirigido pelo amigo Carlos Ferro Viera na ocasião do acidente era de sua propriedade. A batida aconteceu após Carlos Viera desrespeitar um sinal vermelho.