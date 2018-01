Justiça argentina pode fechar o Estádio La Bombonera Um dos estádios mais famosos do mundo, o La Bombonera, em Buenos Aires, corre o risco de ser fechado pela Justiça argentina. Um fiscal solicitou nesta quinta-feira que o campo do Boca Juniors seja interditado depois dos incidentes ocorridos no clássico contra o River Plate, realizado no último dia 15. O pedido de interdição foi feito pelo fiscal Martín Lapadú e será analisado pelo juiz Norberto Luis Circo. "Ele não tem prazo para decidir, mas acredito que o fará até o fim de semana", afirmou Lapadú, admitindo que se não for completo, o fechamento do estádio pode ser parcial - apenas alguns setores das arquibancadas. "Está pedida a interdição do estádio do Boca pelos atos de violência no clássico, como a entrada indevida de torcedores, pulando sobre as catracas e também pelas agressões a dirigentes do River", afirmou Lapadú.