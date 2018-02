Justiça colombiana confisca propriedades de Rincón A Justiça da Colômbia confiscou cinco propriedades do ex-jogador e atualmente técnico Freddy Rincón. Ele é investigado no Panamá por suspeita de envolvimento com o narcotráfico através de empresas suas, com sedes naquele país, e que teriam a participação do também colombiano Joaquín Rayo Montaño, traficante preso em São Paulo em 16 de maio do ano passado. De acordo com a Justiça, as propriedades são duas mansões nos municípios de Valle del Cauca (ao sul do país), dois luxuosos apartamentos e uma casa em Cali, capital colombiana. O confisco não atinge diretamente Rincón porque ele está radicado no Brasil, onde é casado, tem filhos e trabalha (seu último emprego foi o cargo de técnico do São Bento, que disputa a Série A-1 do Campeonato Paulista). Rincón reconheceu recentemente que tem negócios no Panamá, onde é acusado de lavar dinheiro, e garante que suas atividades no país são de caráter legal. O ex-jogador vai recorrer da decisão para tentar recuperar suas propriedades.