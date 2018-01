Justiça condena mais oito hooligans A corte de Justiça da Inglaterra decidiu nesta sexta-feira aplicar dois tipos de pena a um grupo de oito hooligans - como são chamados os torcedores violentos na Europa. A corte condenou o grupo a 12 meses de prisão em regime fechado e, depois de cumprida a sentença, esse torcedores serão proibidos de assistir a jogos de futebol da liga profissional por seis anos. Eles foram considerados culpados por uma série de incidentes na partida entre o Manchester City e o Coventry City, no estádio Maine Road, na temporada passada. Os oito condenados foram identificados por câmeras de segurança instaladas no estádio. ?Este tipo de decisão deixa claro que não toleraremos mais violência nos estádios de futebol?, disse um porta-voz do tribunal inglês.