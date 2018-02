Justiça confirma sentença contra presidente do Barcelona

A Justiça confirmou nesta sexta-feira a sentença que obrigou o presidente do Barcelona, Joan Laporta, a convocar eleições de forma imediata, em julho de 2006, por considerar que o mandato de sua diretoria já havia sido expirado. Segundo explicaram à Agência Efe fontes judiciais, esta sentença reabre a possibilidade da inabilitação de Laporta, por ter descumprido gravemente os estatutos do clube. Com isso, qualquer sócio do Barcelona poderia denunciar o presidente da equipe catalã. Um grupo de sócios já havia processado Laporta após a decisão em primeira instância, por "descumprimento grave" do artigo 29 do estatuto do clube. Eles consideram que o período que vai de 22 de junho de 2003 (data de posse da diretoria) a 30 de junho desse mesmo ano deveria ser considerado como um ano, motivo pelo qual o primeiro mandato da direção deveria ter sido encerrado em 30 de junho de 2006. Apesar de Laporta ter acatado a sentença e convocado eleições - nas quais renovou seu mandato por outros quatro anos -, o Barcelona recorreu da decisão perante a Audiência, que agora voltou a dar a razão aos litigantes.