Justiça dá liminar contra ingresso a R$ 20 Num precedente que deve abrir caminho para outros torcedores, Wenilton David de Mendonça, Júlio Davis Santana de Mendonça, Valmir Venceslau de Araújo e Alexandre Luiz dos Santos conquistaram na Justiça o direito de pagar R$ 10 pelo ingresso de arquibancada nos jogos do Campeonato Paulista, metade do que cobra a Federação Paulista de Futebol. ?Considerei R$ 20 um valor que não condiz com o poder aquisitivo dos torcedores?, justificou o juiz Mário Chiuvite Júnior, que também determinou a venda do ingresso-família nas bilheterias dos estádios nos dias de jogo. A Federação vai recorrer da decisão.