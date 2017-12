Justiça decide intervir no Napoli O Napoli, da Itália, atravessa a fase mais negra de seus 70 anos de história. Depois de perder as chances de voltar à primeira divisão italiana e de ver seu presidente, Giorgio Corbelli, ser preso por falsificação de obras de arte, a Justiça definiu que o clube passará a ser administrado por um interventor, Gustavo Minervini, que tem como missão sanear as contas do Napoli.