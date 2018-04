Justiça decreta falência do Colo Colo A justiça chilena declarou hoje a quebra do Colo Colo, baseada em uma ação da empresa de leasing Alianza Chilena, cobrando dívidas da ordem de US$ 400 mil. De acordo com a decisão da juíza Helga Marchant, haverá uma intervenção no clube, os dirigentes serão suspensos e os bens serão bloqueados para pagamento das dívidas. O Colo Colo é um dos maiores campeões do Chile. O estádio do clube possui capacidade para 60 mil espectadores.