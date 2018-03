Justiça determina eleição no São Paulo A guerra política no São Paulo terá mais um importante capítulo nesta quarta-feira, que pode ser marcado pela queda da atual diretoria. A oposição ao presidente Marcelo Portugal Gouvêa está fazendo festa, pois conseguiu uma importante - e polêmica - cartada na tarde desta terça-feira. O juiz Carlos Henrique Abrão, da 42ª Vara Cível de São Paulo, determinou para esta quarta-feira, às 16 horas, a eleição presidencial no São Paulo, que estava marcada para o dia 30. E impôs que os votantes serão os antigos conselheiros, eleitos em 2000, e não os novos, eleitos no dia 3, como sempre ocorreu na história do clube. Essa mudança no colégio eleitoral equilibra a situação e é favorável ao candidato oposicionista, José Carlos de Mello Dias. Entre os novos cardeais, que não terão direito a voto segundo a decisão judicial, Gouvêa leva ampla vantagem. De acordo com Abrão, o evento desta quarta-feira será a continuação do que se iniciou na noite de segunda-feira. Ele havia concedido liminar à oposição obrigando a realização do pleito, levando em consideração que o mandato de Gouvêa se encerraria nesta terça, e que o clube não poderia ficar sem um comandante até o dia 30. Os oficiais de Justiça não conseguiram, no entanto, notificar Gouvêa na segunda e, por isso, Cláudio Aidar, presidente do Conselho Deliberativo, resolveu não abrir a votação. Os advogados da situação estão tentando desde esta terça-feira derrubar a determinação do juiz. O grupo de Gouvêa quer que o pleito ocorra no dia 30 e considera a ação de seus opositores na Justiça um "golpe baixo". "Se usar a Justiça é golpe baixo, desacatar uma decisão judicial é mais baixo ainda", rebateu Mello Dias, referindo-se ao cancelamento da eleição segunda-feira. Segundo Gouvêa, não há nenhuma justificativa para a existência da liminar concedida por Abrão. "O mandato de um presidente só acaba no dia da eleição presidencial. Sempre foi assim no São Paulo." São 232 os conselheiros com direito a voto no São Paulo - seriam 240, mas oito vitalícios morreram. O pleito, se confirmado para a tarde desta quarta-feira, ocorrerá no salão nobre do Morumbi.