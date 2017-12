Justiça determina prisão de Romário A Justiça determinou nesta sexta-feira a prisão de Romário pela segunda vez este ano, por falta de pagamento de pensão alimentícia para os dois filhos do seu primeiro casamento, com Mônica Santoro, Moniquinha e Romarinho. De acordo com decisão da 5ª Vara de Família do Rio, o atacante poderia ser preso a qualquer momento. A dívida atual de Romário com Mônica é de apenas R$ 20 mil. Em 7 de agosto, em decisão idêntica, o jogador chegou a ficar detido por quase seis horas na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca). Naquela oportunidade, Romário comprovou à Justiça o depósito de pensão alimentícia no valor de R$ 53.304,08. "Considerando que efetuou o pagamento, ainda que com relativo atraso (...) decido por relaxar a prisão do requerente", escreveu na sentença, na oportunidade, o juiz da 5ª Vara de Família, José Guilherme Vasi Werner. O pagamento foi feito numa conta do Banco do Brasil, um dia após a emissão da ordem de prisão por 30 dias do jogador pela 5ª Vara. Nesta sexta-feira à noite, um dos amigos mais próximos de Romário, conhecido como Careca, disse que o atacante não estava em casa, na Barra da Tijuca. Sem revelar o paradeiro do ex-artillheiro da seleção brasileira, Careca declarou que seu amigo resolveria logo o impasse com a Justiça e que queria evitar polêmicas. De acordo com Careca, Romário não gostaria de ver repetido o constrangimento por que passou em agosto, quando chegou à delegacia conduzido por oficiais de justiça e prestou depoimento durante mais de uma hora no setor de cartório. Pai de cinco crianças - Moniquinha, Romarinho, Daniellinha, Isabelinha e Raphael - e esperando o nascimento do sexto filho, Romário vive às voltas com Varas de Família já há alguns anos. Mônica Santoro já moveu quatro ações contra o jogador. Raphael só foi reconhecido depois que a modelo Edna Velho obteve na Justiça o exame de DNA. Ela pede R$ 10 mil mensais. Por duas outras vezes, Romário foi ameaçado de prisão ao voltar de viagens, em junho e dezembro de 2002.