Justiça devolve passaporte de Quiroga O jogador argentino Facundo Hernán Quiroga, que joga no Nápoli, conseguiu a devolução do seu passaporte italiano, conforme decisão da justiça. O tribunal de Nápoli revogou o confisco do passaporte do jogador, que foi feito pelo consulado da Itália em Buenos Aires, pois o nome de Quiroga estava envolvido no escândalo de uso de passaportes falsos no futebol. O Nápoli já encaminhou a decisão judicial à Federação Italiana de Futebol, para poder contar com Quiroga no jogo do próximo sábado contra o Reggina. Quiroga entrará em campo oficialmente como jogador comunitário.