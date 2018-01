Justiça do Rio recusa recurso de Edmundo Apesar de a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter negado no final da noite de terça-feira o recurso do atacante Edmundo, do Vasco, pelo menos por enquanto, o atleta não terá que passar as noites na cadeia para cumprir a pena de quatro anos e meio de detenção, em regime semi-aberto. Em março de 1999, o jogador foi condenado por homicídio culposo e lesão corporal pela 17ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, por causa do acidente de carro em que morreram três pessoas (Joana Maria Martins Couto, que viajava no seu veículo, Alessandra Cristini Pericier Perrota e Carlos Frederico Brites Tinoco Pontes, que estavam no outro automóvel envolvido no episódio). O acidente ocorreu no dia 2 de dezembro de 1995, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul. No recurso indeferido nesta quarta-feira pelo STJ, o advogado de Edmundo, Arthur Lavigne, tentou uma manobra jurídica para reduzir a pena para um ano e quatro meses de prisão, o que lhe daria a possibilidade de suspender o processo, através de um benefício previsto na Lei nº 9.099/95. Essa benesse é concedida para os acusados da prática de crime com pena mínima de até um ano de reclusão. ?Ao mesmo tempo em que se encaminha um recurso para o STJ, você pode enviar outro para o Supremo Tribunal Federal. E esse ainda não foi julgado, por isso, Edmundo não precisa cumprir a pena", assegurou Lavigne. Ao proferir a sentença em primeira instância, o juiz da 17ª Vara Criminal do Rio, Moacir Pessoa de Araújo, determinou que o jogador somente seria obrigado a cumpri-la, após o ?trânsito julgado" (esgotamento de todos os recursos). Por causa do recesso judiciário, a partir de julho, o processo de Edmundo só deverá ter um novo movimento, a partir de agosto, quando terminarem as férias dos magistrados. Nesta quarta-feira, o atacante treinou normalmente no Vasco e não falou sobre o assunto. Na quinta-feira viajará para o Ceará, onde sábado voltará a atuar contra o Fortaleza, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.