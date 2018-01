Justiça do Rio decide suspender eleição para vice da CBF

A Justiça do Rio suspendeu, em caráter liminar, a realização de assembleia geral extraordinária convocada pela CBF para eleição de um novo vice-presidente. A 2ª Vara Cível acatou pedido do presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho, no fim da tarde desta sexta-feira. Assim, a eleição marcada para a próxima quarta-feira está suspensa.

Segundo despacho do juiz Mauro Cunha Olinto Filho, “há uma convocação pelo Presidente em exercício da ré (CBF), para suprir um dos cargos de Vice-Presidente, sem que haja sequer a indicação de qual dos cinco cargos estaria vago”. O magistrado considerou ainda “que há indícios de irregularidades na forma de convocação (em 4 de dezembro de 2015), feita às pressas por conta do pedido de licença de Del Nero no dia anterior”.

Ao Estado, a assessoria de imprensa da CBF afirmou que a entidade "não foi informada sobre a decisão e se manifestará oportunamente sobre o assunto".

A assembleia geral extraordinária foi convocada na sexta-feira da semana passada como primeiro ato do presidente em exercício da CBF, o deputado federal Marcus Vicente. A intenção da entidade é eleger um candidato para a vaga de José Maria Marin, que está em prisão domiciliar em Nova York.

A manobra do presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, para tentar eleger o coronel Antônio Carlos Nunes vice-presidente da entidade na vaga de Marin virou alvo de investigação no Comitê de Ética da Fifa. Membros do órgão querem saber se a convocação de eleições nas atuais condições viola ou não o estatuto da CBF. Um dossiê sobre o caso foi montado e está sendo avaliado pela mais alta cúpula da Fifa. Uma das punições possíveis é a suspensão da CBF do futebol internacional caso fique provado que a eleição ocorreu de forma irregular.

O comitê tentará avaliar o caso antes de quarta-feira, dia da eleição na CBF, e pode optar até por banir Del Nero do futebol. Hoje, já está em curso um processo contra o cartola brasileiro por “sérias violações do código de Ética da Fifa”, de acordo com o órgão.

Del Nero pediu licença da CBF na semana passada, após ser acusado pelo FBI de corrupção. Hoje o presidente interino da entidade é o deputado federal Marcus Vicente (PP-ES), que só assumiu o cargo porque Del Nero pediu licença e, assim, indicou o vice que o substituiria. Em caso de renúncia, o estatuto determina que o vice mais velho assuma a presidência.

Na última sexta-feira, Vicente convocou as eleições para o cargo de vice e no mesmo dia foi lançada a candidatura do coronel Antônio Nunes, presidente da Federação Paraense de Futebol. O dirigente tem 77 anos e passaria a ser o vice mais velho da entidade. O plano é impedir que Delfim de Pádua, que tem 74, assuma o poder. Delfim é presidente da Federação Catarinense e opositor de Del Nero.

A manobra provocou irritação em um grupo de dirigentes antes ligados a Del Nero. Após mudança no estatuto, o colégio eleitoral da CBF passou a ser formado pelos presidentes das 27 federações e dos 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.