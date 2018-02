Justiça embarga obra do Museu Pelé As obras do Museu Pelé estão paralisadas por força de liminar concedida nesta terça-feira pela juíza substituta da 1ª Vara Federal de Santos, Eliana Parisi e Lima. Ação civil pública proposta pelo procuradores da República em Santos, Valtan Furtado e Antônio Daloia, pedia a suspensão imediata da obra que vem sendo executada pela Construtécnica, contratada pela prefeitura de Santos. A procuradoria municipal prepara recurso para cassar a liminar, com base no argumento que a construção do museu na área da plataforma de esgotos de Santos não necessita de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente (Eia-Rima) e que, antes de iniciar a construção, consultou a Sabesp, a Cetesb, o Ibama e outras entidades ambientais.