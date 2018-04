Justiça favorece árbitro perseguido O juiz suíço Urs Meier obteve nesta quarta-feira uma vitória sobre a empresa aérea British European e, por extensão, sobre fanática torcida inglesa, que o persegue desde junho, quando ele anulou gol do zagueiro inglês Sol Campbell na partida entre Inglaterra e Portugal pelas quartas-de-final da Eurocopa. A indignação dos torcedores ?contagiou?? a British, que chegou fazer uma campanha pública contra Meier. Nesta quarta, a empresa foi considerada irresponsável por sua atitude. Os ingleses ficaram revoltados com o suíço porque, com o gol anulado, o jogo terminou 2 a 2 e os portugueses eliminaram os ingleses nos pênaltis, por 6 a 5. Desde então, diversos tablóides pegaram carona na ira dos ?hooligans? e incentivaram campanha contra o juiz, divulgando seu telefone e e-mail. Foram 16 mil mensagens, inclusive com ameaças de morte. Meier e a família passaram até a receber proteção policial. A British entrou na ?onda?? e fez publicidade ameaçando suspender os vôos à Suíça e incitando os clientes a enviarem mensagens ao juiz. Nesta quarta-feira, o órgão que controla a propaganda na Inglaterra, a ASA, julgou a campanha irresponsável. A British admitiu o erro. ?Nossa propaganda refletia o humor da nação, mas cometemos erro de julgamento ao publicá-la?, diz comunicado da empresa.