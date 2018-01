Justiça garante passe livre a Edmundo O atacante Edmundo ganhou hoje passe livre do Vasco na Justiça do Trabalho, informou a Rádio CBN. A sentença favorável foi concedida pelo juiz Otávio Amaral, da 54ª Vara da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. O Vasco também será obrigado a pagar sete meses de salários, 15 meses de contrato de imagens, FGTS, férias e 13º salário. O total a ser pago ao jogador está próximo dos R$ 15 milhões. O atacante deverá dar uma coletiva na residência dele, na Barra da Tijuca.