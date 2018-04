Justiça impede transferência de Fábio O goleiro Fábio está impedido de se transferir para qualquer clube sem o Vasco receber uma indenização. Foi esta a decisão do juiz Maurício Drummond, da 12ª Vara da Justiça do Trabalho, em primeira instância, que não concedeu ao atleta a tutela antecipada de seus direitos federativos. O vice-presidente jurídico do Vasco, Paulo Reis, frisou que o goleiro ainda pode recorrer da decisão. A ação movida por Fábio, que alega não ter recebido o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS) e o 13º salário desde 2001, tem como objetivo obter a rescisão de contrato com o Vasco. A diretoria do clube vibrou com a decisão do magistrado e voltou a informar que existe apenas um débito inferior a R$ 2 mil de FGTS com o jogador.