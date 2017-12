Justiça italiana quer ouvir Edinho O ex-jogador Edinho deverá ser ouvido no Brasil por representantes da Justiça Italiana por envolvimento no chamado ?escândalo dos passaportes falsos?. O fiscal da comissão italiana que investiga o caso, Elio Ramindini, deverá vir ao Brasil em setembro para tomar o depoimento de Edinho, acusado de providenciar passaportes falsos a jogadores brasileiros na Europa. Ramindini suspeita, inclusive, que Edinho - que hoje atua como procurador de jogadores e agente credenciado pela Fifa - teria participação no processo de falsificação dos documentos do goleiro Dida - suspenso por 1 ano na Itália.