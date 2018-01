Justiça libera Willian Arão, mas Botafogo acredita que pode vencer 'batalha' A decisão da 27ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro de conceder tutela antecipada e liberar Willian Arão do seu contrato com o Botafogo não foi encarada com pessimismo pelo clube, mesmo que agora o jogador esteja liberado para assinar contrato com outra equipe.