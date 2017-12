Justiça manda revogar anulação de jogos A juíza Munira Hanna, da 1ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, concedeu uma liminar, hoje à tarde, ao torcedor do Inter Leandro Konrad Konflanz, contra a anulação dos 11 jogos apitados pelo ex-árbitro Edílson Pereira de Carvalho no Campeonato Brasileiro. Caso a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acate a decisão, o Inter vira líder isolado da competição com 74 pontos, contra 73 do Corínthians, que perderia os quatro pontos conquistados com a repetição das partidas, exatamente dois dias antes do confronto entre as duas equipes, no Pacaembu, pela 40ª rodada da competição. A explicação da magistrada gaúcha, que é torcedora do Grêmio, para conceder a liminar é de que os jogos suspeitos deveriam ser analisados um a um: "Também destaco que o comportamento técnico do árbitro é analisado, após cada jogo, pela Comissão de Arbitragem da CBF, para escalações futuras. Isso não ocorreu, já que a Comissão não flagrou nenhuma irregularidade técnica. O que leva a concluir pela necessidade de produção de prova, pois não houve a formação do contraditório". Em caso de descumprimento da liminar, a CBF terá que pagar uma multa diária de R$ 100 mil. O presidente do Inter, Fernando Carvalho, está cauteloso quanto à decisão da juíza Munira Hanna: "O Inter vai respeitar todas determinações da CBF. A nossa preocupação, no momento, é o Corinthians e queremos ganhar o jogo".