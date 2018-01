Justiça manda Santos pagar R$ 13 milhões a Rincón O ex-jogador colombiano Freddy Rincón deverá receber do Santos uma indenização de cerca de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 13 milhões), de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O processo movido pelo ex-jogador se deve a salários atrasados, premiações e outros direitos trabalhistas não pagos pelo clube no período em que atuou lá, entre fevereiro de 2000 e maio de 2001. O TRT deu nesta sexta-feira ganho de causa em segunda instância. A decisão do tribunal ainda é passível de recurso por parte do clube paulista, que deve recorrer agora ao Tribunal Superior do Trabalho, máxima instância judicial em questões trabalhistas. Rincón, de 41 anos, e já aposentado, começou sua carreira no Independiente de Santa Fé. Posteriormente, o jogador passou por América de Cali, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, além de Napoli e Real Madrid. Como técnico, seu último clube foi o São Bento, de Sorocaba, no começo deste ano. O ex-jogador colombiano vem tendo sérios problemas com a Justiça nos últimos anos, tanto em seu país como no Panamá, onde é investigado pelos crimes de narcotráfico, lavagem de dinheiro e ligações com o narcotraficante Pablo Rayo Montano.