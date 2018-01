Justiça manda São Paulo pagar prêmio do Mundial a Amoroso O atacante Amoroso, que está muito perto de acertar com o Grêmio, conseguiu uma vitória na Justiça nesta quarta-feira contra o São Paulo. De acordo com a decisão do juiz Ronaldo Luís de Oliveira, da 23ª Vara do Trabalho de São Paulo, o clube do Morumbi deve pagar R$ 192 mil ao jogador, referente ao prêmio pela conquista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em 2005. Ainda cabe recurso ao São Paulo. Na ação, Amoroso alegou que os dirigentes do São Paulo acertaram com os jogadores que cada um que participasse dos dois jogos da competição teriam direito à premiação. O goleiro Rogério Ceni foi o representante do grupo na ocasião. No entanto, a diretoria são-paulina afirmou que era preciso que cada atleta permanecesse no clube até fevereiro de 2006 para receber o dinheiro - Amoroso se transferiu para o Milan um mês antes. Tanto é que os atacantes Cristian e Grafite, que também saíram do clube em janeiro, não ganharam nada. ?Não houve estipulação de qualquer prazo para permanência no clube após o final do torneio?, garantiu Amoroso. O atacante também exigiu do clube do Morumbi a entrega de um diploma de mérito esportivo dado aos outros atletas campeões. Antes da decisão do juiz, o clube disse que fazia ?questão de entregar o diploma ao atleta".