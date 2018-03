Justiça mantém liminar pró-Caxias O Caxias obteve nesta sexta-feira mais uma vitória na Justiça Comum. O juiz Antonio Correa Palmeira da Fontoura, da 1ª Câmara Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, manteve a decisão da Justiça de Caxias do Sul sobre a inclusão do Caxias na Série A do Campeonato Brasileiro. A CBF havia entrado na tarde de quinta-feira com um pedido de suspensão da liminar obtida pela Prefeitura de Caxias à favor do clube. Com a sua justificativa, o juiz Palmeiro da Fontoura afirma que, se o clube fosse retirado da Série A, neste momento, poderia sofrer um prejuízo irreparável, caso viesse a obter uma decisão favorável depois. Ele marcou para o dia 29 de agosto o julgamento do mérito do agravo.