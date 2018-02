Justiça mantém prisão preventiva de estrangeiros da MSI

O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, em São Paulo, negou nesta segunda-feira recurso e manteve a prisão preventiva dos réus estrangeiros do caso MSI/Corinthians: Nojan Bedroud, Boris Berezovski e Kia Joorabchian, todos acusados de participação na parceira corintiana. A prisão deles foi decretada em julho passado, pela 6ª Vara Federal de São Paulo, mas, como vivem no exterior, eles estão em liberdade. Veja também: Corinthians sofre para fazer a 'limpeza' do elenco Os três são acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo denúncia do Ministério Público, Berezovski seria o responsável pelo dinheiro da MSI investido no Corinthians, enquanto Nojan e Kia trabalhariam como administradores do fundo. No recurso julgado nesta segunda-feira, a defesa de Nojan pediu liminar para que fosse declarada a inépcia da denúncia, a extinção do processo e a revogação do decreto de prisão preventiva. Mas o pedido foi negado. "Todos os denunciados estrangeiros demonstram já de antemão não possuírem qualquer intenção de colaborarem para a aplicação da lei penal. Em liberdade, certamente tudo farão para inviabilizar a persecução criminal, além de continuarem na prática de tais atividades, circunstância esta que desde logo coloca em grave risco a ordem pública e a credibilidade da Justiça", afirmou a desembargadora Cecília Mello, relatora do processo.