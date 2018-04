Justiça não deixa Weldon sair da Ponte A má administração da Ponte Preta no ano passado começa a refletir diretamente no clube nesta temporada. Nesta sexta-feira, a diretoria sofreu um duro golpe ao ver a negociação do atacante Weldon para os Emirados Árabes ser embargada pela Justiça Civil. O clube receberia US$ 240 mil referentes aos 30% do valor de US$ 800 mil pelo qual o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com oito gols, tinha sido negociado. Este dinheiro seria usado para cobrir déficit no balanço orçamentário estimado em US$ 500 mil. O bloqueio da transferência foi feito pelo juiz da 10ª Vara Civil de Campinas, Marcelo Conzola Rímula, a pedido do advogado Guilherme Cruz, que representa os interesses do empresário Max Viana. Este alega que a Ponte tem uma dívida com sua empresa, a Max Viana Marketing Esportivo, referente à venda do atacante Hernâni, atualmente no Paysandu e que passou pelo Majestoso em 2001, depois de atuar pelo Atlético-MG e Portuguesa. Para adquirir Hernâni, a Ponte emitiu seis notas promissórias de R$ 100 mil cada. Segundo Max Viana, "nenhuma das notas foi paga". Segundo o empresário, a Ponte Preta deve atualmente R$ 800 mil, mas ele até admite um acordo "mas não quero ser enrolado em meus direitos". Em termos jurídicos a situação do clube é mesmo ruim. Nesta semana, foi condenado em outra ação a uma indenização de R$ 400 mil ao ex-goleiro Marcão, que nunca jogou no time principal da Ponte Preta e que em 2002 era reserva da Ponte Preta Sumaré, que disputava o Campeonato Paulista da Série B2 - equivalente à quinta divisão. Com contrato até 2003, o goleiro sofreu uma contusão no joelho e foi abandonado pelo clube campineiro, que não pagou os seus salários e nem recolheu o Fundo de Garantia - FGTS. E não cuidou da contusão do goleiro, que se viu obrigado a se socorrer junto a hospitais públicos. Na sentença da 2ª Vara do Trabalho de Campinas, da juíza Luciana Nasr, o clube foi condenado a pagar uma multa de mais de R$ 400 mil ao goleiro Marcão e ainda terá que pagar salário e indenizar o Fundo de Garantia. Ainda cabe recurso, única esperança dos advogados do clube. Time na retranca - O técnico Nenê Santana fez novas experiências no coletivo desta sexta-feira pela manhã no gramado do Majestoso. E surpreendeu ao praticamente definir o time no retrancado esquema 3-6-1 para enfrentar o Juventude, domingo à tarde, em Caxias do Sul. Ângelo e Ricardo Conceição vão substituir, respectivamente, André Cunha e Marcus Vinícius, que cumprirão suspensão automática. No ataque, a vaga de Weldon será ocupada por Washington, enquanto o lugar do atacante Júlio César será ocupado pelo meia Danilo. A diretoria confirmou as contratações de dois jogadores do Sport: o lateral-direito Luciano Baiano e o atacante Alecsandro.