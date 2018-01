Justiça não impede reunião do Flamengo A Justiça negou hoje os pedidos do ex-presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, solicitando a sua recondução ao cargo e a suspensão da sessão do Conselho Deliberativo, prevista para esta segunda-feira à noite. A juíza Flávia Viveiros de Castro considerou que "impedir a votação seria uma censura e a solução para reparar possíveis danos à imagem do ex-presidente seria uma indenização". O dirigente alegava que não havia tido direito de defesa. "Esta foi mais uma injustiça. Se ocorrer a reunião, amanhã convoco a imprensa para fazer denúncias sobre algumas pessoas", afirmou Edmundo, referindos-se a Márcio Braga, Paulo César Ferreira e Delair Dumbrosck. Os três levaram documentos da gestão do ex-presidente para a CPI. Em vários momentos da audiência, o dirigente fazia ameças ao advogado do Flamengo, Michel Assef, e ao presidente do Conselho Deliberativo, Gilberto Cardoso Filho.