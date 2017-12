Justiça não impede votação no Corinthians O Parque São Jorge vive uma grande tensão pela reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que, ainda nesta noite, irá votar a parceria com o grupo MSI. O conselheiro Wilson Canhedo, do grupo contrário à parceria, tentou obter uma medida cautelar para impedir a reunião, mas não conseguiu. O juiz alegou que não faltavam provas contra o irariano Kia Joorabchian, principal interlocutor do grupo estrangeiro. Enquanto alguns integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada no clube, estão na frente do Parque São Jorge gritando palavras de ordem contra a parceria, inclusive xingando o presidente Alberto Dualib, oito dirigentes "notáveis" do Corinthians estão reunidos neste momento para discutir o contrato com a parceria. Em seguida, começará a reunião dos membros do Conselho de Orientação do clube para discutir o assunto e formalizar uma proposta que será apresentado aos mais de 400 conselheiros ainda esta noite.