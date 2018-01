Justiça nega liminar a Luizão Depois da vitória no ?caso Marcelinho?, o Corinthians obteve outro triunfo hoje na Justiça Trabalhista. O juiz Clemer Viera Stoppa, da 12º Vara Trabalhista de São Paulo, negou a liminar pedida pela advogada de Luizão, Gislaine Nunes. O jogador pretendia receber cerca de R$ 5 milhões que o clube estaria devendo, referentes aos direitos de imagem do atleta. O atacante também esperava obter liberdade para deixar o clube e assinar contrato com uma outra equipe do país ou do exterior. Luizão pode recorrer da decisão.