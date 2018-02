Justiça ordena Vasco a indenizar torcedor em R$ 15 mil O Vasco foi condenado a pagar R$ 15 mil de indenização por danos morais ao torcedor Marco Antonio Pinto, pisoteado e arremessado contra a grade de proteção da arquibancada de São Januário durante o jogo contra a Portuguesa, em setembro de 2002, pelo Campeonato Brasileiro. O acidente ocorreu quando um jogador do Vasco atirou a camisa para o público, causando tumulto entre os torcedores. Marco Antônio foi atendido pelo próprio médico do clube e depois levado para um hospital particular, onde foi operado. Ele sofreu diversas fraturas. O juiz Luiz Umpierre de Mello Serra, da 50ª Vara Cível do Rio, considerou que havia responsabilidade do Vasco, pois a vítima encontrava-se nas suas dependências. ?O torcedor tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas e a responsabilidade é do clube detentor do chamado ´mando do jogo´ e dos seus dirigentes. Assim, tem a ré o dever de garantir a segurança do público que freqüenta seu estádio?, diz a sentença. Além da indenização, Marco Antonio vai receber uma pensão vitalícia de 10% do seu salário bruto na época, acrescidos de juros e correção monetária retroativos a dezembro de 2002 por ter perdido parte de sua capacidade em virtude do acidente. Time Enquanto isso, o técnico Renato Gaúcho prepara o time do Vasco para o jogo contra o Boavista, sábado, pela segunda rodada da Taça Rio. No treino coletivo desta quarta-feira, os titulares venceram os reservas por 2 a 0, com dois gols do atacante Leandro Amaral. Romário participou do coletivo e praticamente confirmou presença no jogo de sábado, quando ele tentará chegar mais perto da marca dos mil gols na carreira - está com 995, segundo as contas do veteranos jogador de 41 anos. Assim, a única dúvida de Renato Gaúcho continua sendo na lateral-direita. Thiago Maciel e Wagner Diniz disputam a posição, mas o segundo parece ter mais chances de ser o escolhido como titular no jogo de sábado.