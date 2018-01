Justiça pode paralisar futebol argentino O juiz Mariano Bergés determinou nesta segunda-feira que a polícia não dê segurança aos jogos do Campeonato Argentino em Buenos Aires pelos próximo 15 dias. Por conta disso, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) deve paralisar o futebol no país. O juiz tomou a medida por causa da briga entre torcedores do Boca Juniors e Chacarita, semana passada, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Na ocasião, 60 pessoas ficaram feridas e o jogo foi interrompido aos 23 minutos do segundo tempo, quando começou a confusão na arquibancada.