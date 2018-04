Justiça proíbe 32 torcedores do Grêmio de ir aos estádios de Porto Alegre

PORTO ALEGRE - A Justiça proibiu 32 torcedores de frequentar os estádios de Porto Alegre em dias de jogos do Grêmio pelos próximos seis meses. A decisão foi tomada pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier nesta sexta-feira, depois de audiências com os envolvidos em conflitos entre as torcidas organizadas Geral e Máfia no pátio do Olímpico durante a derrota gremista para o Canoas, por 2 a 1, na noite anterior, pelo Campeonato Gaúcho.

Seis torcedores que provocaram uma confusão na qual uma policial militar caiu de seu cavalo e sofreu ferimentos terão de se apresentar a uma delegacia de polícia duas horas antes de cada jogo do Grêmio e só sairão duas horas depois.

Outras 26 pessoas que participaram de uma briga generalizada terão de ficar nas instalações do 1º Batalhão da Polícia Militar por períodos iguais, nas mesmas datas. "A medida é profilática porque vai retirar dos jogos as principais lideranças negativas dessas torcidas", afirmou o juiz.