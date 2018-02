Justiça suspende aumento dos ingressos do Carioca A juíza Márcia Cunha de Carvalho, da 2ª Vara Empresarial do Rio, deferiu liminar na quinta-feira e suspendeu o aumento dos ingressos das partidas do Estadual do Rio . Segundo ela, o aumento de 100% foi definido em assembléia realizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) no dia 16 de janeiro, presidida por diretores que foram posteriormente destituídos pela Justiça. Assim, na visão da juíza, são nulas as deliberações tomadas naquela assembléia. Para justificar sua decisão, a juíza citou o clássico do último domingo, entre Vasco e Flamengo, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do campeonato. Na ocasião, com o ingresso de arquibancada custando R$ 40, o público no Maracanã foi de 23.791 pessoas. "O aumento aplicado foi excessivo e desproporcional, pois [as notícias dos jornais] dão conta do fiasco de público que compareceu a um jogo que, não fosse esse impedimento financeiro, teria lotado o estádio", disse Márcia Cunha de Carvalho em sua sentença.