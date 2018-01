Justiça suspende data de eleição presidencial no Vasco Continua incerta a data da nova eleição do Vasco, anulada pela Justiça. Em despacho da juíza Fernanda Telles, da 15.ª Vara Cível do Rio, ficou mantida a proibição de posse dos conselheiros e da diretoria do clube e também a anulação da eleição ocorrida em 13 de novembro de 2006. A juíza ainda concedeu efeito suspensivo à decisão de ser realizada nova eleição em trinta dias. O pleito teria que ocorrer inicialmente até 16 de maio. O recurso segue agora para a 8.ª Câmara Cível, onde terá como relator o desembargador Roberto Felinto, que decidiu, em janeiro, manter a suspensão de posse dos conselheiros ?eleitos? em novembro e da diretoria. A briga na Justiça tem de um lado o presidente Eurico Miranda, reeleito no processo contestado, e o ex-craque do Vasco Roberto Dinamite, candidato da oposição. Enquanto isso, o técnico Celso Roth iniciou seu trabalho no comando do time com treinos coletivos. O treinador testou alterações - tirou o zagueiro Dudar e o atacante Anselmo e os substituiu por Júlio Santos e Ernane. O atacante Romário faltou ao treino e sua presença também não está confirmada na atividade desta quinta-feira.