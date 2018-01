Juve contrata atacante santista, diz jornal A diretoria do Juventus de Turim anunciou nesta quinta-feira a contratação do jovem atacante Bruno Moraes, do Santos. Bruno, de apenas 18 anos e que ainda nem chegou a ser aproveitado no time profissional, foi vendido por US$ 2,5 milhões, segundo informação do diretor de futebol do clube italiano, Luciano Moggi, em entrevista ao jornal Tutto Sport. De acordo com o dirigente, já está tudo acertado com o clube. Os dirigentes deverão ainda este mês deverá se reunir com o pai do jogador para acertar detalhes da negociação. Procurada pela Agência Estado, a diretoria do clube não confirmou a transação. A Juventus, porém não deverá ficar com o jogador para a próxima temporada. A idéia é emprestá-lo a um clube suíço para que possa ganhar experiência, antes de encarar a pressão do futebol italiano. O Tutto Sport compara Bruno ao ex-flamenguista Adriano - hoje no Parma e que foi convocado para a seleção brasileira que disputa a Copa das Confederações na França. De acordo com o jornal, ?dentro de dois ou três anos?, Bruno será ?um dos mais completos atacantes do mundo?. O jornal informa ainda que os representantes do jogador estão providenciando um passaporte espanhol para Bruno.