Juve e Barça empatam e Inter vence O Barcelona arrancou um empate, por 1 a 1, nesta quarta-feira, em Turim, diante da Juventus, no jogo de ida da Liga dos Campeões. Montero abriu o placar para a equipe italiana, aos 16 minutos do primeiro tempo, enquanto Saviola empatou para os espanhóis, aos 33 minutos do segundo. No outro jogo da Liga, a Internazionale, em Milão, derrotou o Valencia, da Espanha, gol do atacante Vieri, aos 14 minutos da primeira etapa. Os jogos de volta serão dia 22.