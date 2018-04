Juve e Inter vencem; Milan perde A Juventus manteve a invencibilidade na Série A do Campeonato Italiano, ao golear a Sampdoria por 3 a 0 nesta quarta-feira, em partida válida pela terceira rodada. Com a vitória, a equipe de Turim chega a 9 pontos ganhos e é o líder isolado do campeonato. Os gols da partida foram marcados por Del Piero, Ibrahimovic e Trezeguet. O Sampdória é apenas o novo colocado. A Inter de Milão teve muita dificuldade, mas venceu o Atalanta por 3 a 2. Um dos gols da equipe milanesa foi marcado pelo brasileiro Adriano. Stankovic e Recoba completaram o marcador. Budan e Pazzini fizeram os gols do Atalanta. A Inter é sétimo colocada com 5 pontos enquanto que o Atalanta é o 17º. A decepção da rodada ficou por conta do Milan. O time dos brasileiros Dida, Cafu e Kaká jogou mal e perdeu para o Messina por 2 a 1, mesmo jogando em casa. Com a derrota, o Milan caiu para 11º na classificação geral. O Messina é terceiro. Veja todos os resultados desta quarta: Atalanta 2 x 3 Inter Brescia 0 x 2 Lazio Cagliari 2 x 0 Siena Chievo 0 x 0 Udinese Milan 1 x 2 Messina Palermo 0 x 0 Fiorentina Parma 1 x 2 Bolonha Reggina 2 x 1 Livorno Roma 2 x 2 Lecce Sampdoria 0 x 3 Juventus