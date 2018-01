Juve e Milan tentam manter a ponta Juventus e Milan têm neste sábado testes importantes no Campeonato Italiano. Ambos lideram a competição, com 6 pontos, ao lado de Piacenza e Internazionale, mas estarão empenhados em clássicos. O time de Turim recebe a visita do Parma, enquanto o de Milão viaja para Roma, onde enfrenta a Lazio. As duas partidas foram antecipadas por causa dos compromissos que as quatro equipes têm, no meio da semana, pelas copas européias. A Juventus hospeda o Parma ainda embalada com os 5 a 0 sobre o Dinamo de Kiev, pela Liga dos Campeões. O time do técnico Marcello Lippi iniciou a temporada - tanto doméstica quanto internacional - com excelente aproveitamento, ao contrário do ano passado. O Parma disputa a Copa da Uefa e tem desempenho bom na Série A local, com um empate e uma vitória. O Milan está empolgado com as quatro vitórias consecutivas - duas na Liga dos Campeões e duas no Campeonato Italiano. Mas corre risco contra uma Lazio ainda abalada com a saída de jogadores importantes como Nesta (que foi para o próprio Milan) e Crespo (destaque da Inter). Com 3 pontos, o time romano vive fase instável.