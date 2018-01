Juve empata com a Lecce em 1 a 1 A Juventus deixou escapar a chance de encostar na Roma, líder do Campeonato Italiano, ao empatar com a Lecce em 1 a 1, mesmo jogando em casa. Mesmo assim, a Juve permanece na vice-liderança do torneio, mas se a Roma, que joga à noite contra a Lazio, vencer, abrirá 8 pontos de vantagem. O time de Turim, que jogou sem Alessandro Del Piero, teve muita dificuldade para passar pela defesa do rival, mas conseguiu abrir o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com um gol do croata Igor Tudor. Menos de um minuto depois, o capitão da Lecce, Alessandro Conticchio, empatou. A Juventus teve uma chance de vencer, com um pênalti a seu favor aos 40 minutos do segundo tempo, mas Filippo Inzaghi chutou na trave. O mesmo Inzaghi voltou a acertar a trave 10 minutos depois, desperdiçando outra ótima oportunidade de gol. O segundo empate consecutivo deixa a Juve com 57 pontos. O Milan, por sua vez, conseguiu vencer o Verona por 1 a 0, com um gol de pênalti cobrado por Shevchenko. A Fiorentina venceu a Udinese por 2 a 1, com dois gols de Chiesa; o Perugia conseguiu virar o jogo contra o Bari, saindo de um placar desfavorável de 3 a 0 para 4 a 3. Atalanta e Bologna empataram em 2 a 2, e o Brescia venceu a Internazionale por 1 a 0, com um gol de pênalti convertido por Roberto Baggio.