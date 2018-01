Juve faz festa pela renovação de Del Piero Clube fino é outra coisa. A Juventus decidiu prorrogar o contrato com Alessandro Del Piero até 2008 e encontrou uma forma original de antecipar o acordo. A diretoria mandou colocar nesta quinta-feira anúncio de primeira página nos jornais La Stampa e La Gazzetta dello Sport, para que não houvesse dúvida em torno do sucesso da negociação. A peça publicitária mostrava a camisa número 10 da Juve, com o nome do jogador, e o título "Um cavalheiro jamais abandona uma Senhora." A frase era um elogio rasgado a Del Piero - um ?gentleman?, na visão da cartolagem de Turim - e um jogo de palavras ligado ao apelido do time, conhecido na Itália como ?Vecchia Signora?. Del Piero, 28 anos e carreira sempre ligada à Juventus, não tem muito do que reclamar da vida. Há várias temporadas é um dos mais bem pagos jogadores do futebol italiano e engordará mais seu saldo bancário. A estimativa é de que receberá US$ 9,6 milhões por ano, incluídos nesse total US$ 3 milhões para cessão de direitos de imagem. O astro tem lutado ultimamente contra problemas musculares. Ele perdeu dois meses da temporada anterior por contusão e dias atrás voltou a sentir dores, desta vez na barriga da perna. Os médicos calculam que deva voltar em novembro. As contusões não alteram em nada seu prestígio. O novo contrato está aí para confirmar.