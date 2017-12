Juve quer brasileiro do Kaiserslautern A Juventus está perto de acertar a contratação do volante Lincoln, ex-Atlético-MG, que está no Kaiserslautern, da Alemanha. O clube de Turim negocia a compra do passe por US$ 8 milhões para inscrever o brasileiro assim que o mercado italiano abrir em janeiro. Em 12 jogos no Campeonato Alemão, o jogador de 22 anos já marcou 5 gols.