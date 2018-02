Juve vence e dispara na liderança O Milan continua na luta para alcançar a líder Juventus. Neste domingo, o time de Kaká venceu o Palermo por 2 a 1, de virada, e chegou ao 19 pontos no Campeonato Italiano. O único problema é que a Juve também venceu ? derrotou o Lecce por 3 a 0 ? e mantém os cinco pontos de vantagem na liderança da competição. O Palermo saiu na frente com um gol aos 28 minutos de jogo, no momento em que o Milan era superior na partida. Grosso cruzou da esquerda, Makinwa ajeitou de cabeça e Andre Caracciolo mandou para o gol. Mas o estádio San Siro não ficou muito tempo calado. Dois minutos depois, Serginho cobrou lateral para a área. A bola acabou sobrando para o volante Gattuso, que chutou no ângulo para empatar a partida. Na segunda etapa, o técnico Carlo Ancelotti colocou Pirlo, Vieri e Seedorf. A equipe ganhou qualidade no meio-campo e passou a insistir mais em busca da vitória. Aos 31 minutos, Serginho passou para Marek Jankulovski, que cruzou na cabeça de Inzaghi. O atacante mandou para as redes e festejou a vitória do Milan. ?Eu fiquei realmente satisfeito com este gol. Sinto que estou de volta para ser o jogador que eu era?, comenta Inzaghi, que sabe que terá de disputar a vaga no ataque com Vieri, Shevchenko e Alberto Gilardino. Os três pontos deixaram o Milan na segunda colocação, mas a ótima campanha da Juventus impede que o time de Dida e Cafu se aproxime na classificação do campeonato. A Juventus tem 100% de aproveitamento em oito jogos. Tem 24 pontos e neste domingo goleou o Lecce fora de casa. O sueco Zlatan Ibrahimovic, o romeno Adrian Mutu e o uruguaio Marcelo Zalayeta fizeram os gols da equipe de Turim. ?Acho que fomos muito bem. Era um jogo complicado e tivemos de atuar em um gramado pesado, mas conseguimos concluir a maioria das chances que tivemos. Acredito que foi um resultado merecido?, disse o técnico Fabio Capello. Na terceira colocação do Campeonato Italiano está a Inter de Milão, que bateu a Udinese por 1 a 0. O gol foi marcado pelo argentino Julio Cruz, aos 36 minutos, após substituir o brasileiro Adriano, que deixou o campo com uma contusão no ombro direito, após cair de mau jeito no gramado. No encerramento da rodada, a equipe da Roma, com o brasileiro Doni no gol, empatou por 1 a 1 com a Lázio, no clássico romano. A Roma saiu na frente com gol de Totti aos 40 minutos da primeira etapa. Rocchi empatou aos 12 da etapa final. Com o resultado, a Lázio chega à sexta colocação. A Roma, por sua vez, permanece lá atrás na classificação, em 14º. RECORDE - O goleiro da Lazio, Marco Ballota, bateu um recorde neste domingo, na partida contra a Roma, Jogou como titular aos 41 anos e seis meses de idade e superou o recorde que pertencia ao lendário Dino Zoff, que foi titular aos 41 anos e três meses. Ballota foi escalado depois das contusões do titular Angelo Peruzzi e do seu reserva imediato Matteo Sereni. O veterano goleiro foi titular da Lázio durante três temporadas - entre 1989 e 2.000. Este ano voltou à equipe proveniente do Treviso. A rodada do Italiano teve ainda os seguintes resultados: Chievo Verona 2 x 1 Cagliari; Livorno 1 x 0 Reggina, Sampdoria 3 x 3 Siena e Treviso 1 x 2 Empoli. A rodada foi aberta no sábado com a vitória da Fiorentina por 4 a 1 sobre o Parma e o empate por 1 a 1 entre Messina e Ascoli.