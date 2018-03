Juve vence Milan e fica perto do título A Juventus ficou neste domingo mais próxima do 28º título italiano, ao derrotar, o Milan, por 1 a 0, no Estádio San Siro, em Milão, pela 35ª rodada. O gol foi marcado pelo atacante francês Trezeguet, aos 28 minutos do primeiro tempo, levando a equipe de Turim aos 79 pontos, contra 76 do time milanês. Restam três rodadas. A Juventus tem a vantagem de jogar mais duas partidas em casa: recebe o Parma no próximo domingo, visita o Livorno e, na última rodada, fecha sua participação no Delle Alpi diante do Cagliari. O Milan terá de fazer duas visitas até o fim da competição. Vai até Lecce na próxima rodada, depois joga em seu estádio contra o Palermo. Na 38ª rodada joga em Údine, contra a Udinese. Finalista da Copa dos Campeões ? disputa o título dia 25, em Istambul, na Turquia, contra o Liverpool ?, o Milan parecia sentir o ritmo da partida. Foram poucas as chances da equipe. Na melhor oportunidade, o ucraniano Shevchenko deixou Filippo Inzaghi, que voltava de contusão, livre. No meio do goleiro Buffon e do zagueiro Zambrotta, o atacante foi mal no lance. O Milan reclamou bastante de uma suposta penalidade de Zambrotta sobre Cafu, não marcada pelo juiz Pierluigi Collina. A Juventus mereceu a vitória e poderia ter ampliado com Del Piero, que, de cabeça, acertou o travessão de Dida. O goleiro brasileiro ainda evitou o gol de Cannavaro, ao defender uma cabeçada. A Inter de Milão praticamente garantiu vaga na Copa dos Campeões, ao vencer o Brescia por 3 a 0. Com este resultado, o time do brasileiro Adriano alcançou 65 pontos e se consolida na terceira posição. Martins (2) e Vieri fizeram os gols. O Parma obteve um importante impulso na luta contra o rebaixamento, ao vencer a decadente Roma por 2 a 1. A equipe soma 40 pontos e está quatro acima dos três piores do campeonato. Os romanos somaram apenas dois pontos nos últimos dez jogos. Outro destaque foi a goleada do Siena sobre o Livorno, no campo do adversário por 6 a 3. Veja todos os resultados deste domingo: Atalanta 2 x 1 Messina Brescia 0 x 3 Inter de Milan Cagliari 0 x 0 Palermo Chievo Verona 1 x 2 Fiorentina Lazio 0 x 1 Udinese Livorno 3 x 6 Siena Milan 0 x 1 Juventus Parma 2 x 1 Roma Reggina 1 x 1 Bolonha Sampdoria 3 x 0 Lecce