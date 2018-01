Juve vence Verona e é vice-líder A Juventus chegou à vice-liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Verona por 1 a 0, com um gol de pênalti convertido por Del Piero no final do primeiro tempo. A Juve jogou desfalcada do atacante francês Zidane, que está gripado. Com esse resultado, a Juventus chega a 52 pontos está a apenas seis pontos da líder Roma, que amanhã enfrenta a Fiorentina. Napoli e Milan terminaram empatados em zero a zero. O clássico entre Lazio e Parma, que foi cancelado ontem por causa da chuva, será realizado no próximo dia 18. Outros resultados da rodada: Bologna 3 x 2 Peruggia; Brescia 4 x 0 Reggina; Lecce 0 x 2 Atalanta; Udinese 2 x 0 Bari; Verona 0 x Juventus Turim.