Juve x Liverpool: segurança reforçada Preocupada com a violência das torcidas, a polícia de Turim reforçou a segurança para a partida de terça-feira entre Juventus x Liverpool, pela Liga dos Campeões, no Estádio Delle Alpi. A equipe italiana precisa de vitória por 1 a 0 para passar às semifinais da competição. No outro jogo do dia, o PSV recebe em Eindhoven o Olympique Lyon precisando de empate sem gols para atingir as semis. O jogo de Turim ainda está sob comoção pelas homenagens dos 20 anos da tragédia de Heysel, quando 38 torcedores italianos e um belga morreram por causa de tumultos provocados por hooligans ingleses. Em 29 de maio de 1985, a Juve conquistava a Copa dos Campeões com uma vitória por 1 a 0, gol de Platini. As duas equipes tem sérios desfalques. O Liverpool vem sem Gerrard e a Juve não contará com Zebina, Tacchinardi e o artilheiro francês Trezeguet.