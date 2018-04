Juvenal ainda crê no título do São Paulo Presidente do São Paulo de 1988 a 1990, Juvenal Juvêncio foi convidado por Marcelo Portugal Gouvêa a assumir a direção de futebol do clube há um ano e meio, quando o então vice-presidente Márcio Aranha fazia ácidas críticas a Carlos Augusto de Barros e Silva, que respondia pelo departamento de futebol. Juvêncio assumiu e mostrou que o futebol do São Paulo tinha um responsável que não admitia contestação. Aranha acabou pedindo demissão e o novo cartola montou o time que disputaria a Libertadores. Rejeitou a contratação de Rivaldo e tratou das transferências de Kaká para o Milan e Luís Fabiano para o Porto. Hoje, mesmo com um elenco modesto, diz acreditar na conquista do título. Não se ofende com críticas e adora um uísque. Agência Estado - O senhor é um ditador? Juvenal Juvêncio - Não. Apenas procuro atender ao "ônus público" do cargo que exerço. O Brasil tem uma desigualdade brutal e uma distribuição de renda capenga. E o futebol, por ser o esporte nacional, toma grandes proporções. É o que une o pé descalço e o engravatado. Por isso, precisa de seriedade. E quem é sério é chamado de ditador. AE - O senhor não consultou ninguém para desistir do Rivaldo. Todo brasileiro ama futebol, mas só 1% entende de futebol. E há dirigentes que levam a paixão do estádio para as decisões que envolvem o clube. Quando envolvem as suas empresas, não fazem essa confusão. Não havia condições de pagar o que o Rivaldo queria receber. AE - E quanto era? Não sei. Nem perguntei. Ele havia recusado uma oferta de US$ 8 milhões para jogar dois anos no Japão. Não dá para pagar. AE - Jogador ganha muito? Ganha. Seria bom ter um teto respeitado por todos os clubes, mas não tem. Então, quem quiser fazer loucuras, que faça. O São Paulo não as fará. AE - O senhor já está pensando nos reforços do ano que vem? É cedo. Logo, vamos entrar em fase de análise e de consultas a amigos que temos espalhados em todo o País. Depois, vamos atrás. Nós sabemos contratar. Temos o DNA de todos os jogadores do Brasil. AE - O senhor gostou das contratações que fez no início do ano? Gostei de todas. Aprovo todas. Só que gostei mais do Rodrigo, um zagueiro sensacional que a mídia não dá valor. Jogador de Seleção. Quando o Sampaio veio, os jornalistas falavam que ele era velho. Depois de três jogos, disseram que ele é sensacional. AE - Qual posição será reforçada? É óbvio que precisamos de alguém para o lugar do Luís Fabiano. AE - Se é óbvio, por que não contrataram antes de ele sair? Ele disse que ficaria. Depois, resolveu sair. Não deu para segurar e não havia substitutos no mercado. AE - Por que contratar um atacante venezuelano (Rondón)? Tem jogador bom em todo lugar do mundo, e ele é bom. Estuda Engenharia. Vai fazer sucesso aqui. AE - O senhor se decepcionou com o Ricardinho? Lógico. Aliás, não fui eu quem trouxe. Ele veio para o São Paulo e deixou a emoção no Corinthians. Jogava sem alegria. Não dá certo. AE - O São Paulo caiu em 90, sob seu comando? Mentira. Não existia queda para a Segunda Divisão do Paulista. Era diferente, havia dois grupos. E isso foi em agosto. Eu saí em abril. AE - É verdade que o senhor gosta de uísque? É verdade. Você não gosta? Se não gostar, é problema seu.