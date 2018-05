Juvenal culpa 'incompetência' e STJD por título perdido

O presidente do São Paulo não poupou o time nem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo fracasso do clube em garantir o título do Campeonato Brasileiro em 2009. Para o mandatário são-paulino, além da "incompetência" da equipe em vencer os jogos decisivos na reta final da competição, a "interferência do STJD" também pesou nos resultados.

"Se não houvesse o que houve fora dos gramados, será que o resultado teria sido o mesmo? Não sei responder. Talvez eu pudesse ser campeão, apesar da incompetência", disse Juvenal nesta terça-feira, durante o Footecon, principal fórum do futebol brasileiro, realizado no Riocentro, zona oeste do Rio.

Para o presidente, as suspensões aplicadas aos atacantes Dagoberto e Borges e ao volante Jean atrapalharam o time. "O Jean era réu primário e levou três jogos de suspensão. Houve equívoco no julgamento. O efeito suspensivo não foi efetivado e eles não puderam enfrentar o Botafogo. Por lei, o efeito suspensivo é automático", questionou Juvenal.

Mesmo sem o título, o dirigente são-paulino se mostrou otimista para 2010. "Estamos habituados a vencer. Temos grandeza e vamos chegar mais uma vez", prometeu Juvenal, que não quis revelar nomes que devem reforçar o São Paulo, mas garantiu que o clube não fará loucuras. "Mudanças vão existir, mas dentro do nosso padrão. De forma serena e muito bem pensada."